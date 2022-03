Serie C, Catanzaro-Turris: posticipato il calcio d’inizio, il Covid blocca i campani

Il match originariamente in programma alle ore 14:30 ha subito uno slittamento di 45 minuti

Anche la Lega di Serie C ha dato l'ok alla Turris per scendere in campo, dopo che la formazione di Torre del Greco era stata costretta a dover aspettare nell'albergo dove ha alloggiato in occasione di questa trasferta. Tutto pronto, dunque, la gara tra Catanzaro e Turris avrà inizio alle ore 15:15