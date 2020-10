Serie C, caso di positività tra le file nerazzurre: Juve Stabia-Bisceglie posticipata alle 20:30

Nuovo rinvio in Serie C.

Il Coronavirus colpisce nuovamente il mondo del calcio. Come già accaduto in occasione del match contro il Teramo, alla vigilia dalla sfida tra Juve Stabia e Bisceglie – inizialmente prevista alle 15:00, la gara è stata rinviata alle 20:30. Il motivo sarebbe da attribuire ad un nuovo caso di positività rilevato tra le file nerazzurre che ha reso necessario un nuovo giro di tamponi che nelle prossime ore, così come da protocollo, verrà effettuato a gruppo squadra e staff del club pugliese. A comunicare la decisione è stata la Juve Stabia, attraverso un comunicato diramato tramite i propri canali ufficiali.

“Preso atto dell’istanza presentata dalla società Bisceglie ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Juve Stabia-Bisceglie, in programma domenica 1° novembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 15.00”.