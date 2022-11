Serie C: Carrarese e Fiorenzuola battono Ancona e Torres. Cade la Virtus Entella

I risultati delle gare delle 17:30 valide per la 16a giornata del girone B di C

A partire dalle ore 17:30 sono andate di scena le gare valide per la 16a giornata del girone B di Lega Pro. In programma in data odierna i match tra Pontedera-Virtus Entella, Torres-Fiorenzuola e Carrarese-Ancona, quest'ultima sotto gli occhi dell'ex Palermo Silvio Baldini, ospite di spessore allo stadio dei Marmi.