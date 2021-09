Serie C-C, Pochesci: “Favorite? Bari e Catanzaro. Il Messina può sorprendere”

Le dichiarazioni di Sandro Pochesci: ex tecnico di Carpi e Ternana

⚽️

Sandro Pochesci, ex allenatore di Carpi e Ternana tra le tante, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di TuttoBari. Tra le tante tematiche affrontate spicca la disamina del coach circa proprio i Galletti chiamati a recitare un'annata da protagonisti nel Girone C di Lega Pro: “Mignani fa calcio di qualità, lo dissi a inizio stagione: il problema di Bari, che poi è comune per tutte le grandi piazze, sarà capire la reazione nei momenti difficili. Lì bisognerà essere forti in quanto società a saper prendere delle decisioni; la partenza è stata buona ma nel calcio gli equilibri cambiano molto. La mano di Mignani già si vede, così come le sue idee ma la piazza è difficile perché si trova in una categoria che non gli compete”.

Pochesci ha poi proseguito parlando dell'abbondanza di calciatori in seno al roster a disposizione del tecnico del Bari: "Come si decide? Con la meritocrazia: chi è più bravo gioca e i calciatori lo sanno, chi vuole rompere le scatole lo faccia da casa e poi eventualmente interviene la società. L’allenatore è pagato per allenare la squadra ed i calciatori per essere allenati: a prendere le decisioni sono i Mister. Alcuni calciatori che pensano solo al loro orticello credono che gli allenatori facciano le formazioni a perdere: invece giocano sempre i migliori. Se fosse per me avrei anche tre calciatori per ruolo, non mette pressione agli allenatori ma le pressioni sono create dalla stampa e dalle società deboli”.

Chiosa finale dell'ex mister del Carpi circa il Girone C di Serie C: "La qualità del raggruppamento è sempre la stessa con grandi piazze. In Lega Pro, se parti male ed hai pressione, è difficile riprendersi. Non mi aspettavo una partenza così brutta da parte dell’Avellino soprattutto vedendo l’esperienza dell’allenatore, mi ricorda il Bari dello scorso anno. Catanzaro? Calabro è un diesel ed è molto bravo e la squadra uscirà fuori e la lotta serrata sarà tra calabresi e Bari secondo me. Sorpresa? Secondo me il Messina, potrebbe accendersi la scintilla in una piazza passionale”.