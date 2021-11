Serie C-C, Juve Stabia-Taranto: l’ex Palermo Bentivegna porta in vantaggio le Vespe

Juve Stabia in vantaggio nel posticipo del girone C di Serie C contro il Taranto. A segno l'ex attaccante del Palermo, Accursio Bentivegna

⚽️

Terzo gol in campionato per Accursio Bentivegna, attaccante ex Palermo che al minuto 11 porta avanti la Juve Stabia nel posticipo del girone C di Serie C. Il centravanti nativo di Sciacca è abile a trasf0rmare magistralmente una punizione dalla lunga distanza e infilare il portiere ospita, Chiorra, che rimane immobile tra i pali.

L'attaccante classe 1996 ha militato tra le fila rosanero fino all'agosto 2018, anno in cui è passato a titolo definitivo alla Carrarese, prima di approdare alla Juve Stabia. Con la compagine siciliana tutta la trafila delle giovanili, in totale 72 presenze e 32 gol in Primavera.