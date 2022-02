Serie C/C, anche Campobasso-Turris sospesa dopo 45 minuti: i dettagli

La neve fa saltare due partite del Girone C di Serie C: Avellino-Catania e Campobasso-Turris

Non solo Avellino-Catania; anche Campobasso-Turris è stata sospesa. Nonostante la copiosa neve caduta nelle scorse ore, il match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C è andato in scena fino al minuto 45, con gli uomini di Bruno Caneo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Leonetti e Tascone. Tuttavia, il secondo tempo non si giocherà. La neve, infatti, impedisce al momento il regolare svolgimento della partita, rinviata - dunque - a data da destinarsi. E tra le possibili date per il recupero circolano gli slot infrasettimanali del 9 e 23 marzo. Seguiranno aggiornamenti...