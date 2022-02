Serie C/C, 29esima giornata: le formazioni ufficiali dei match delle 14:35

Le formazioni ufficiali dei match delle 14:35, validi per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie C è pronto a tornare in campo con la ventinovesima giornata di campionato. Scenderanno in campo tutte oggi, sabato 26 febbraio, le squadre del Girone C. Alle 14:00 aprirà le danze il match tra Juve Stabia e Monopoli. Alle 14:35 si affronteranno Avellino-Catania, Campobasso-Turris e Monterosi-Picerno. Alle 17:35 spazio a Catanzaro-Latina, Fidelis Andria-Taranto, Potenza-Paganese, Vibonese-Messina, Virtus Francavilla-Palermo. Chiuderà il ventinovesimo turno Foggia-Bari.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle sfide della 14:35:

AVELLINO (3-5-2): Forte; Scognamiglio, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Kanoute, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Di Martino, Kragl, Matera, Mocanu, Micovschi, Murano, Plescia. - All. Carmine Gautieri.

CATANIA (4-2-3-1): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano; Simonetti, Russini, Biondi; Moro. A disp.: Stancampiano, Claiton, Ercolani, Pino, Zanchi, Ropolo, Bianco, Izco, Piccolo, Russotto, Sipos. - All. Francesco Baldini.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace; Bontà, Persia Candellori; Liguori, Rossetti, Merkaj A disp. Coco, Vanzan, Magri, Fabriani, Martino, Ladu, Nacci, Tenkorang, Di Francesco, Bolsiusi All. Mirko Cudini

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Zanoni; Nunziante, Tascone, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti A disp. Abagnale, Colantuono, Lame, Loreto, Sbraga, Iglio, Primicile, Franco, Zampa, D’Oriano, Nocerino, Pavone All. Bruno Caneo

MONTEROSI: Alia, Cancellieri, Borri, Franchini, Milani, Adamo, Parlati, Rocchi, Mbende, Ekuban, Costantino. A disposizione: Daga, Basile, Tonetto, D’Antonio, Buglio, Caon. Allenatore: Menichini.

PICERNO: Viscovo, Finizio, D’Angelo, Dettori, Gerardi, Garcia, Reginaldo, De Franco, De Ciancio, Viviani, Setola. A disposizione: Summa, Vanacore, Ferrani, Pitarresi, Allegretto, Vivacqua, Esposito, Alcides, Carrà, Di Bio, Parigi. Allenatore: Colucci.