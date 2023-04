Serie C, buona la prima per Delio Rossi sulla panchina del Foggia: battuto il Messina

Vittoria di misura per puntare ad una posizione importante in chiave playoff

Esordio vincente sulla panchina del Foggia per l'ex tecnico del Palermo e della Lazio tra le altre. Delio Rossi è tornato in Sicilia per giocarsi la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C contro l'ACR Messina allo stadio "San Filippo".

Ai rossoneri è bastata la firma di Frigerio al 26' per portare a casa l'intera posta in palio e regalare tre punti al nuovo allenatore. Il Foggia sale a quota 55 in classifica e vede l'obiettivo terzo posto, occupato dal Pescara, ad un solo punto. Secondo ko consecutivo, invece, per i peloritani che avevano recentemente messo la testa fuori dalla zona calda per poi tornare in zona playout nelle ultime uscite.