Serie C, Berti sicuro: “Ai playoff tifo Palermo, spero che possa andare in Serie B”

Le parole dell'ex direttore generale della Carrarese, Gianluca Berti, in vista dei playoff di Serie C

Osservato il turno di riposo, i rosanero si preparano a disputare gli ultimi novanta minuti della regular season. Il Palermo di Silvio Baldini sarà ospite del Bari di Michele Mignani nella gara valida per la trentottesima giornata del Girone C di Serie C. Per il club di De Laurentiis domenica sarà il giorno della festa promozione, agguantata a Latina con ben tre turni d'anticipo. In vista dei playoff del Girone, l'ex direttore generale della Carrarese Gianluca Berti, ha parlato ai microfoni di TMW.