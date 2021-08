Serie C, Bergossi: “Serie B? Palermo un passo dietro a Bari, Avellino e Catanzaro”

L’ex attaccante di Palermo, Bari e Avellino, Alberto Bergossi, ha stilato la sua personale classifica sulle possibili pretendenti alla Serie B, in vista del prossimo campionato di Serie C 2021-2022

Manca poco al prossimo campionato di Serie C 2021-2022 e le compagini che vi prenderanno parte scaldano i motori in vista di un posto al sole che garantisca la promozione verso la Serie B . Il girone sud della Lega Pro vedrà di fronte squadre del calibro di Palermo e Bari , passando per il Catanzaro e l' Avellino . Sulle possibili pretendenti alla serie cadetta che si giocheranno il tutto per tutto, nel corso del prossimo campionato della terza serie italiana che prenderà il via il prossimo 29 agosto, ha parlato l'ex calciatore tra le altre di Palermo , Bari e Avellino , oggi procuratore, Alberto Bergossi che attraverso i microfoni di "TuttoBari.com", ha parlato della compagine pugliese e delle possibili pretendenti alla Serie B .

“Così come tantissime squadre il Bari deve aspettare le cessioni per poter tornare sul mercato in entrata; i biancorossi stanno seguendo questa politica guardinga, ha prolungato contratti a giocatori importanti abbassando il monte ingaggi ed i calciatori arrivati sono funzionali alle idee di Mignani. Sino alla fine del mercato credo che il Bari farà altri 4/5 acquisti. Da quello che ho intuito i biancorossi dovranno prendere due difensori, probabilmente un centrocampista di qualità e qualcosina in avanti. Mignani? Lo ritengo serio e capace: ho avuto modo di vedere come lavora e l’ho apprezzato. A Bari ci sono determinate aspettative ma con l’aiuto di Polito ha le capacità per fare un campionato importante: senza raccontarci favole o barzellette l’obiettivo del Bari deve essere quello di vincere. Vedo Bari, Catanzaro ed Avellino davanti a tutte, le due siciliane Catania e Palermo un passo dietro. A differenza di altri anni magari il Girone C non è quello più forte tecnicamente ma le tre squadre che secondo me partono davanti hanno ambizione, storia e pubblico dalla loro ed al netto della classica sorpresa che in C c’è sempre credo siano loro le favorite”.