Serie C, Bari-Juve Stabia: cambia l’orario della gara. La sfida era programmata alle ore 17.30

La gara, valevole per la nona giornata di campionato di Serie C – girone C – era inizialmente programmata per le ore 17.30

La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione:

DOMENICA 08 NOVEMBRE 2020

GIRONE C

BARI – JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

Nella gara interna del San Nicola di Bari la direzione di gara è stata affidata al signor Luca Angelucci della sezione di Foligno. A coadiuvare il fischietto umbro saranno i due assistenti Antonio Severino e Marco Carrelli, entrambi della sezione di Campobasso.

Il quarto ufficiale della gara sarà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.