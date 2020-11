Serie C, Avellino-Catanzaro: diverse novità per i tecnici. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Avellino-Catanzaro.

Sono state rese note le formazioni ufficiali, e dunque, le scelte fatte dai due tecnici, Piero Braglia e Antonio Calabro. Tante novità nell’Avellino: in difesa tornano dal 1′ Luigi Silvestri e Gabriele Rocchi che compongono il reparto con Miceli, davanti a Pane. Sugli esterni, a destra agirà Ciancio mentre Adamo si sposta dall’altra parte con Tito relegato inizialmente in panchina. Confermata la mediana ed il reparto offensivo. Diverse novità anche nel Catanzaro con Riccardi confermato in difesa al posto di Pinna mentre Casoli rileva Garufo sulla corsia destra. Infine, sarà Risolo a guidare la mediana con Carlini e Verna. Curiale vince il ballottaggio con Evacuo.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

AVELLINO (3-5-2): Pane; L.Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, D’Angelo, De Francesco, Adamo; Fella, Santaniello. A disp.: Leoni, Rizzo, Tito, M. Silvestri, Bruzzo, Errico, Burgio, Bernardotto, Mariconda, Nikolic. – Allenatore: Piero Braglia.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Riccardi; Casoli, Verna, Risolo, Carlini, Contessa; Di Massimo, Curiale. A disp.: Iannì, Di Gennaro, Salines, Riggio, Pinna, Corapi, Baldassin, Altobelli, Garufo, Cusumano, Evacuo, Di Piazza. – Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione AIA di Como (ass.: Fontemurato-Ciancaglini; IV° Petrella).