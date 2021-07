Serie C, attesa per i ripescaggi: martedì la decisione del Consiglio Federale

A partire dalla prossima settimana si avranno maggiori certezze sulla composizione definitiva del campionato di Serie C 21/22

"La prossima settimana si delineerà definitivamente la composizione del prossimo campionato di Serie C". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'attesa decisione da parte del Consiglio Federale sui ripescaggi per la formazione ufficiale del nuovo campionato di Serie C 21/22. Ultimi nodi da sciogliere, dunque, per l'avvio della stagione regolare, tra cui anche l'analisi degli ultimi verdetti legati alle domande d'iscrizione non accolte per la Lega Pro e la Serie B . Proprio nella giornata di martedì è prevista la riunione che avrà come suo punto cardine la questione dei ripescaggi.

"Un iter che verrà avviato solo dopo i verdetti del Collegio di garanzia dello sport del Coni, al quale si sono rivolte le sei società esclude dai rispettivi tornei in ambito professionistico: Chievo in Serie B, Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese in Serie C". Prosegue così il quotidiano, che spiega e sottolinea come anche il caso della Cavese sia rimasto in sospeso. I campani, infatti, non godrebbero di un eventuale ripescaggio nella terza serie, ma il ricorso presentato dallo stesso club al Consiglio Federale lascia ancora tutto in uno stato di dubbio e incertezza. Certo è, invece, che la composizione finale definitiva della Serie C sarà redatta entro la fine della prossima settimana, con la struttura dei tre gironi che procederà con il canonico criterio orizzontale, per il quale le 20 squadre più a sud faranno parte del Girone C.