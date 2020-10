Serie C, Arezzo: esonerati Potenza e Di Bari. Camplone in pole per la panchina. La situazione

Nuove grane in casa Arezzo: dopo il KO per 4-1 rimediato contro il Carpi è scattato l’esonero per il mister Potenza e per il direttore sportivo Di Bari.

Una scommessa persa, ma anche un esonero nel momento meno indicato. Falsa partenza, l’Arezzo deve già inseguire. “Una scomessa“, era stata definita così la scelta dell’Arezzo di puntare su Alessandro Potenza. Una scommessa rischiosa come si è poi dimostrata, anche se legittima per chi fa calcio. A complicare la situazione, la particolarità della stagione in corso causata dall’emergenza Coronavirus.

Potenza paga anche le sue scelte: una su tutte quella di aver lavorato a Chianciano con il tridente per poi passare al 3-4-1-2 trasformato da Pochesci in 5-3-2. Oltre al mister, però, paga anche il direttore sportivo. Giuseppe Di Bari per alcune scelte di mercato che poco avrebbero convinto il club. Più nello specifico il malcontento della società riguarderebbe il mancato arrivo di un centrale difensivo di esperienza, una delle necessità, seguito dalla partenza di Pissardo e dalla difficile cessione di elementi con ingaggi importanti che avrebbero potuto rimpinguare le casse dell’Arezzo.

Per l’Arezzo però è già tempo di voltare pagina e, secondo le ultime indiscrezioni, “il Cavallino” avrebbe già scelto il nuovo mister. Una figura di esperienza in grado di ribaltare le sorti del club. Dopo il ko contro la Virtusvecomp Verona, la società, ha infatti ritenuto necessario dare una scossa in vista della sfide contro Padova e Matellica. A tal proposito, Andrea Camplone, risulterebbe in pole per la panchina dell’Arezzo. Il tecnico, reduce dall’esperienza con il Catania, risponderebbe infatti al perfetto identikit stilato dalla società. Tra i nomi accostati al club, anche quello di Enzo Capuano e Stefano De Angelis.