Serie C, Ametrano: “Il Bari ha dominato, serve mentalità. Playoff? Formula brutta”

L'ex difensore di Juventus e Napoli tra le altre ha detto la sua sull'intenso finale di stagione del campionato di Serie C, analizzando anche la situazione del girone C

Parola a Raffaele Ametrano. Passato e carriera importanti quelle dell'ex difensore di Avellino, Napoli, Juventus e Messina tra le altre, che ha collezionato diversa esperienza anche nel campionato di Serie C. Proprio di LegaPro si è parlato nella sua intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nella quale Ametrano ha preso in esame il finale di stagione del campionato, concentrandosi anche sulla situazione nel Girone C. Ecco, di seguito, le sue parole: "È una C diversa rispetto a quanto giocavo io, è cambiato tanto, in particolare poi per i playoff. Il girone C è quello chiuso, con il Bari che si appresta a vincere il campionato penso già alla prossima. Negli altri gironi invece è ancora abbastanza aperto. L'unico girone che ha avito una protagonista assoluta è stato il girone C, con il Bari che ha sostanzialmente dominato il campionato. Playoff? Giocare con una posizione importante dà dei vantaggi, il secondo posto sarebbe fondamentale. Con l'Avellino mi è capitato di vincere due volte i playoff, come secondi, quindi sarebbe l'ideale avere questo vantaggio, anche se ora è cambiato il format. Arrivando secondi ti permette di non giocare i primi turni, e recuperare energie in vista dei playoff, prepararsi al meglio. Bisogna arrivare con un livello mentale importante. È una formula, questa dei playoff, che non mi piace, ma il regolamento è quello. Alla fine passa quasi un mese per giocare, una volta finito il campionato. Rischi di perdere il ritmo, e magari una squadra che arriva dal basso, spensierata, può fare dei colpacci importanti, con la forma raggiunta prima, rispetto a chi è stato fermo più tempo".