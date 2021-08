Serie C, al via la Coppa Italia: il regolamento del Primo Turno Eliminatorio

Al via oggi con Pescara-Olbia la 49esima edizione della Coppa Italia Serie C: il Palermo scenderà in campo sabato 21 agosto

Al via oggi con Pescara-Olbia la 49esima edizione della Coppa Italia Serie C. Un torneo al quale sono iscritte d’ufficio le società che risultano ammesse al campionato Serie C 2021-2022. Il primo turno eliminatorio è disputato da tutti i club, con esclusione delle quattro squadre ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A che accederanno direttamente al secondo turno eliminatorio: Avellino, Catanzaro, Sudtirol e Padova.

La squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C accederà al Primo Turno della Fase Play Off Nazionale. L'intera competizione si articola su turni successivi ad eliminazione diretta: Primo e Secondo Turno Eliminatorio; Ottavi di Finale; Quarti di Finale; Semifinali; Finale.

PRIMO TURNO - IL REGOLAMENTO

Le 56 società ammesse sono divise in 4 gruppi predefiniti in base a criteri geografici (gruppo 1, 2, 3 e 4); in ogni gruppo sono inserite 14 società. Gli accoppiamenti tra le 14 società di ciascun gruppo sono stati stabiliti tramite sorteggio, con il Palermo che sabato 21 agosto alle ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", sfiderà il Picerno. Il Primo Turno Eliminatorio si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. Le 7 società vincitrici in ciascun gruppo sono ammesse al turno successivo (totale di 28 società). Otterranno la qualificazione al Secondo Turno Eliminatorio le squadre che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuticiascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".