Serie C, al via i playoff: primi accoppiamenti e tabellone completo

La regular season del campionato di Serie C 2022/2023 è passata agli archivi ed è imminente l'inizio dei playoff che lo scorso anno il Palermo guidato da Silvio Baldini ha vinto in finale contro il Padova. Ecco il tabellone completo.

Nello scorso weekend si è conclusa la regular season del campionato di Serie C. FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro hanno ottenuto la promozione in Serie B, mentre sono ben ventotto le squadre che si daranno battaglia per vincere il mini-torneo che mette in palio l'ultimo posto per la partecipazione al prossimo torneo cadetto. Ecco, di seguito, il quadro completo con le date e il regolamento.