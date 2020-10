Serie C, 8a giornata: variano date e orari di 9 gare del weekend

Nei tre gironi di Serie C ci sono state delle modifiche di orari per quanto concerne alcune gare in programma nel weekend.

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottoindicate gare le seguenti variazioni:

SABATO 07 NOVEMBRE 2020

GIRONE A

GIANA ERMINIO – PIACENZA Sabato Ore 15.00

GROSSETO – CARRARESE Sabato Ore 15.00

RENATE – LECCO Sabato Ore 18.30

GIRONE B

A.J. FANO – SUDTIROL Sabato Ore 15.00

CARPI – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 15.00

CESENA – FERMANA Sabato Ore 15.00

GUBBIO – TRIESTINA Sabato Ore 15.00

GIRONE C

CAVESE – TERNANA Sabato Ore 15.00

DOMENICA 08 NOVEMBRE 2020

GIRONE A

PRO PATRIA – PRO SESTO Domenica Ore 15.00