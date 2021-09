Serie C, 5a giornata Girone C: Palermo a Monterosi, posticipo Catanzaro-Catania

Domenica 26 settembre parte il quinto turno del girone C di Serie C. Ben nove gare in contemporanea alle 14:30: Palermo e Messina in trasferta, derby pugliesi tra Monopoli e Francavilla. Chiude Catanzaro-Catania, posticipo di lunedì alle 21

Inizia domenica 26 settembre il quinto turno del girone C di Serie C, con nove gare su dieci alle 14:30. Chiuderà la giornata il posticipo di lunedì sera alle ore 21 tra Catanzaro e Catania.

Il Palermo di Giacomo Filippi sarà impegnato in casa del Monterosi Tuscia, attualmente ultimo in classifica a quota due punti, dopo il pareggio nel turno precedente disputato al "Renzo Barbera" contro il Catanzaro. Lontano dalle mura amiche anche l'ACR Messina, ospite del Picerno: entrambe le compagini sono reduci da vittorie di misura rispettivamente contro Virtus Francavilla e Turris, con i siciliani appaiati al Palermo al nono posto in classifica con cinque punti conquistati.

Capolista Bari che ospita al "San Nicola" la sorpresa Paganese. I campani hanno vinto le ultime due sfide contro Taranto e Catania, piazzandosi a quota sette punti in classifica, mentre i biancorossi del tecnico Mignani devono difendere la prima posizione dalle ambizioni del Monopoli, impegnato del derby pugliese contro la Virtus Francavilla e a caccia della quarta vittoria stagionale.

Big match delle 14:30 è la sfida tra Foggia e Juve Stabia, con gli ospiti ancora imbattuti in campionato, al quinto posto in classifica con 6 punti collezionati fin qui, frutto di tre pareggi e una vittoria. La squadra di Zdenek Zeman viene dal pari esterno contro il Latina e non vince in campionato dalla seconda giornata, nel 4-1 contro il Potenza.

L'Avellino del tecnico Piero Braglia dopo il pareggio dello scorso turno contro il Monopoli, ospita il Potenza. Entrambe le compagini sono ancora a secco di vittorie in questa stagione di Serie C, il Monopoli ha collezionato finora quattro pareggi in altrettante gare di campionato, mentre i lucani sono stati sconfitti dal Foggia alla seconda giornata e hanno pareggiato contro Monterosi, Catanzaro e Bari.

L'ex Palermo, Andrea Saraniti, affronta con il suo Taranto allo stadio "Erasmo Iacovone" il Latina di mister Di Donato. I pugliesi hanno iniziato bene la stagione con due vittorie e un pareggio, striscia positiva interrotta alla scorsa con la sconfitta contro la Paganese, mentre i nerazzurri non hanno ancora vinto in trasferta. Ultima gara della domenica quella in programma tra Vibonese e Turris.

Chiude la quinta giornata del girone C di Serie C il big match di lunedì sera tra Catanzaro e Catania: i padroni di casa sono reduci dal pareggio contro il Palermo e sono ancora imbattuti in campionato, mentre la compagine rossoazzurra ha vinto solo una gara in campionato, alla seconda giornata contro la FidelisAndria.