Serie C, 5 gli anticipi della 18^ giornata: il programma odierno del Girone C

Il programma completo del Girone C di Serie C, spalmato tra sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre: 5 gli anticipi in programma oggi

Prenderà il via con ben cinque anticipi la 18^ giornata del campionato di Serie C girone C. Ad aprire le danze sarà Campobasso-Catanzaro, che andrà in scena in contemporanea a Juve Stabia-Potenza e Monterosi-Fidelis Andria. Alle 17:30 spazio ad altri due match: Foggia-Virtus Francavilla e Picerno-Paganese.

Di seguito, il programma completo della 18^ giornata:Sabato ore 14.30Campobasso-Catanzaro: Kumara di Verona (Piedipalumbo-Centrone)Juve Stabia-Potenza: Collu di Cagliari (Spataru-Testi)Monterosi-Fidelis Andria: Delrio di Reggio Emilia (Zanellati-Piatti)Sabato ore 17.30Foggia-Virtus Francavilla: Pascarella di Nocera Inferiore (Massimino-Bocca)Picerno-Paganese: Di Marco di Ciampino (Galimberti-Moroni)

Domenica ore 14.30Catania-Palermo: Rutella di Enna (Belsanti-Politi)Monopoli-Latina: Cherchi di Carbonia (Cortese-Fraggetta)Turris-MESSINA: Moriconi di Roma 2 (Pragliola-Pascali)Vibonese-Avellino: Marini di Trieste (Salama-Feraboli)Domenica ore 17.30Bari-Taranto: Maranesi di Ciampino (Cavallina-Basile)