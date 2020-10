Serie C, 4a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare dell’11 ottobre, Viterbese-Bari…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma domenica 11 ottobre 2020.

BISCEGLIE-TURRIS

Arbitro: William Villa (Rimini)

Assistente 1: Antonio Marco Vitale (Ancona)

Assistente 2: Fabio Catani (Fermo)

Quarto ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara)

FOGGIA-POTENZA

Arbitro: Michele Di Cairano (Ariano Irpino)

Assistente 1: Pietro Lattanzi (Milano)

Assistente 2: Marco Ceccon (Lovere)

Quarto ufficiale: Gianpiero Miele (Nola)

CASERTANA-TERNANA

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona)

Assistente 1: Giacomo Pompei Poentini

Assistente 2: Simone Teodori (Fermo)

Quarto ufficiale: Davide Di Marco (Ciampino)

JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA

Arbitro: Alessandro Di Graci (Como)

Assistente 1: Federico Votta (Moliterno)

Assistente 2: Giovanni Dell’Orco (Policoro)

Quarto ufficiale: Maurizio Barbiero (Campobasso)

MONOPOLI-TERAMO

Arbitro: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

Assistente 1: Federico Pragliola (Terni)

Assistente 2: Salvatore Emilio Buonocore

Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)

PAGANESE-CAVESE

Arbitro: Filippo Giaccaglia (Jesi)

Assistente 1: Stefano Lenza (Firenze)

Assistente 2: Lorenzo Giuggioli (Grosseto)

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

PALERMO-AVELLINO

VIBONESE-CATANZARO

Arbitro: Marco Monaldi (Macerata)

Assistente 1: Amedeo Fine (Battipaglia)

Assistente 2: Antonio Piedipalumbo

Quarto ufficiale: Mario Cascone (Nocera Inferiore)

VITERBESE-BARI

Arbitro: Mario Vigile (Cosenza)

Assistente 1: Francesco Santi (Prato)

Assistente 2: Dario Garzelli (Livorno)

Quarto ufficiale: Eduart Pashuku (Albano Laziale)