Serie C, 38esimo turno: 3 gare del Girone C visibili su Sky Sport. Il programma

La programmazione di Sky Sport per il trentottesimo turno di Serie C, ecco il programma delle gare in diretta

Archiviata la trentasettesima giornata di Serie C, l'ultimo turno della regular season è pronta a prendersi la scena. Come da accordo già sottoscritto, tutte le gare dei tre gironi della Serie C saranno regolarmente visibili attraverso la piattaforma streaming Eleven Sports (modalità OTT). Inoltre, alcune gare, saranno trasmesse anche su SKY per gli abbonati al pacchetto Calcio ed anche in pay per view. Si tratta di Foggia-Avellino, Monopoli-Fidelis e Turris-Paganese.

Di seguito, il programma completo:

DIRETTE AUDIOVISIVE – 19a GIORNATA GIRONE DI RITORNO

Si rende noto che le sottoindicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare.

SABATO 23 APRILE 2022 GIRONE B

MODENA – PONTEDERA ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 251 (Satellitare)

TERAMO – REGGIANA ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252(Satellitare)

DOMENICA 24 APRILE 2022 GIRONE A

TRIESTINA – SUDTIROL ore 14.30 Eleven OTT Sky Sport 252 (Satellitare)

PADOVA – VIRTUS VERONA ore 14.30 Eleven OTT Sky Sport 253 (Satellitare)

MANTOVA – PRO VERCELLI ore 14.30 Eleven OTT Sky Sport 254 (Satellitare)

GIRONE C

FOGGIA – AVELLINO ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 251 (Satellitare)

MONOPOLI – FIDELIS ANDRIA ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252 (Satellitare)

TURRIS – PAGANESE ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253 (Satellitare)