Serie C, 36a giornata: Potenza-Monopoli per i playoff, chiude Francavilla-Catanzaro

Trentaseiesimo e terzultimo turno del girone C di Serie C che inizierà oggi, 8 aprile, alle 14:30 con gli anticipi: Crotone-Audace Cerignola , Latina-Gelbison e Taranto-Pescara . Sette gare in programma tra le 17:30 e le 20:30, tra cui il match in ottica playoff tra Potenza e Monopoli . Giornata che si chiuderà con i posticipi serali, nei quali scenderanno in campo Virtus Francavilla-Catanzaro e Viterbese-Monterosi .

Il Pescara di Zdenek Zeman a caccia della terza vittoria consecutiva, gli abruzzesi sfidano il Taranto nel match antitetico di questo turno. Obiettivo consolidare il terzo posto da una parte, dall'altra conservare la salvezza diretta. Tra le gare di questo sabato spicca lo scontro salvezza tra Viterbese e Monterosi Tuscia. I gialloblù hanno conquistato i tre punti alla scorsa contro la Gelbison, ma la vittoria non arrivava addirittura dal 19 febbraio. Gli ospiti odierni del derby laziale sono reduci invece da tre risultati utili di fila, con una vittoria i ragazzi di Menichini raggiungerebbero la Turris salva. Alle 14:30 in campo l'AudaceCerignola per blindare il sesto posto e la zona playoff, la compagine di Pazienza è ospite del Crotone già secondo certificato. Il nuovo Foggia di Delio Rossi scenderà in campo al "Zaccheria" contro il Giugliano, anche qui l'obiettivo dei rossoneri è scavalcare il Picerno per agganciare la quarta piazza e sognare la terza del Pescara. Virtus Francavilla che spera di giocarsi le chance per i playoff, sulla strada della squadra del patron Magrì c'è però il Catanzaro campione.