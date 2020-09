Serie C, 2a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del 4 ottobre, Catanzaro-Trapani…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma domenica 4 ottobre 2020.

BARI – TERAMO

Paolo Bitonti Bologna

Pietro Lattanzi Milano

Luca Valletta Napoli

Cristian Robilotta Sala Consilina

CATANZARO – TRAPANI

Luigi Carella Bari

Andrea Nasti Napoli

Orazio Luca Donato Milano

Gino Garofalo Torre del Greco

MONOPOLI – CATANIA

Marco Monaldi Macerata

Francesco D’Apice Castellammare di Stabia

Luca Feraboli Brescia

Mario Cascone Nocera Inferiore

PAGANESE – TERNANA

Mario Vigile Cosenza

Massimo Salvalaglio Legnano

Riccardo Vitali Brescia

Ermes Fabrizio Cavaliere Paola

PALERMO – POTENZA

TURRIS – VIRTUS FRANCAVILLA

Roberto Lovison Padova

Stefano Franco Padova

Alessandro Munerati Rovigo

Federico Longo Paola

VIBONESE – JUVE STABIA

Cristian Cudini Fermo

Giorgio Lazzaroni Udine

Thomas Miniutti Maniago

Leonardo Mastrodomenico Policoro

VITERBESE – AVELLINO

Federico Fontani Siena

Mauro Dell’Olio Molfetta

Davide Meocci Siena

Leonardo Tesi Lucca