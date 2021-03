Serie C, 28a giornata: poker della Casertana, pari a Foggia. Paganese-Viterbese 1-1. Risultati e classifica

I risultati delle gare in programma alle 15.00 nel Girone C di Serie C.

La ventottesima giornata del campionato di Serie C–Girone C, ha preso il via nella giornata di ieri, con l’anticipo tra Potenza e Turris, con il successo della squadra lucana per 2-1 al“Viviani”. Alle ore 15.00 di oggi, è stata la volta di altre tre gare della programmazione del turno infrasettimanale: Casertana–Virtus Francavilla 4-0, (i gol tutti nel primo tempo con la tripletta di Cuppone, a segno al 9′, al 30′ ed al 43′. In gol al 40′ Turchetta), Foggia–Vibonese 0-0 e Paganese–Viterbese 1-1, vantaggio campano al 9′ con Diop che realizza dal dischetto, al 38′ arriva il gol della squadra laziale, con la rete messa a segno da Besea.

Mediagol.it vi propone il tabellone completo del turno infrasettimanale, con le gare in programma quest’oggi.

Potenza-Turris 2-1 – giocata ieri

Casertana-Virtus Francavilla 4-0 – giocata oggi alle ore 15.00

Foggia-Vibonese 0-0 – giocata oggi alle ore 15.00

Paganese-Viterbese 1-1 – giocata oggi alle ore 15.00

Ternana-Cavese, ore 15.00 GARA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Catanzaro-Avellino, ore 17.30

Juve Stabia-Bari, ore 17.30

Monopoli-Bisceglie, ore 20.30

Catania-PALERMO, ore 20.30

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana** 62

Avellino** 50

Bari** 49

Catanzaro** 44

Catania** 40

Teramo* 38

Juve Stabia* 37

Foggia 37

Casertana* 36

Palermo* 33

Viterbese 33

Turris 31

Virtus Francavilla* 30

Monopoli** 30

Vibonese* 25

Potenza** 24

Paganese* 24

Bisceglie** 20

Cavese** 16

*una gara in meno