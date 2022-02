Serie C, 26a giornata: Palermo ospita la Juve Stabia, big match Monopoli-Bari

Ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, tutto il programma delle dieci gare in campo sabato 12 febbraio. Il Palermo in casa con la Juve Stabia, big match d'alta classifica tra Monopoli e Bari, posticipo derby Taranto-Virtus Francavilla

⚽️

Torna in campo la Serie C con la ventiseiesima giornata. Tutte e dieci le gare del girone C sono in programma sabato 12 febbraio, apre l'anticipo delle 14:30 tra Latina e Turris, big match Monopoli-Bari alle 17:30, chiude il secondo derby pugliese tra Taranto e Virtus Francavilla alle 21.

La compagine corallina è reduce da due sconfitte consecutive che hanno riportato la squadra al sesto punto, a 39 punti insieme al Palermo. La Turris sarà adesso impegnata nella trasferta di Latina, contro i nerazzurri di Di Donato che hanno perso l'ultima con la Juve Stabia, dopo un filotto di quattro risultati utili di fila.

Dopo il deludente pareggio esterno contro il Campobasso, il Palermo ospita al "Barbera" la Juve Stabia. Per De Rose e compagni c'è quasi l'obbligo di portare a casa la vittoria, in seguito ai due 2-2 di fila. Le Vespe sono riuscite a risalire in zona playoff, attestandosi all'ottavo posto, proprio sotto ai rosanero. Avellino invece all'esame MonterosiTuscia: la compagine di Piero Braglia ha perso solamente in due occasioni in questo campionato, tra cui proprio nella gara di andata contro i laziali, match che è quasi costato la panchina al tecnico ex Cosenza.

Big match d'alta classifica tra la capolista Bari e il Monopoli, nonchè primo dei due derby di Puglia della 26a giornata. I galletti hanno perso clamorosamente nel turno precedente contro l'ACR Messina al "San Nicola", così come i biancoverdi, caduti sul campo del Picerno con un netto 3-0. Entrambe per il riscatto, Bari per allungare il distacco sulle inseguitrici, Monopoli per non perdere la scia della squadra di Mignani.

Siciliane entrambe tra le mura amiche, il Messina viene da due risultati utili di fila contro squadre blasonate come Bari e Palermo, adesso i giallorossi ospitano il Foggia. I pugliesi non vincono in campionato dalla gara dell'11 dicembre contro la Virtus Francavilla, risultati che hanno scivolare la compagine di Zeman al dodicesimo posto. Catania che ha invece messo fine a una striscia di risultati negativi con la bella vittoria contro la Turris, 1-3 in trasferta, adesso gli etnei ricevono il Picerno al "Massimino"

Catanzaro a caccia della quarta vittoria consecutiva per prendersi il secondo posto, dopo i tre punti conquistati nel turno precedente contro l'Avellino. I calabresi saranno impegnati in trasferta contro la Fidelis Andria, terzultima in classifica. Chiudono il turno pomeridiano delle 17.30 le gare Paganese-Campobasso e Potenza-Vibonese.

Ventiseiesima giornata che termina alle 21 di sabato 12 febbraio con il posticipo tra Taranto e Virtus Francavilla. I rossoblu non vincono da quattro gare, domenica scorsa sconfitta con il Monterosi. Virtus che invece ha guadagnato il secondo posto in solitaria a quota 43 punti, adesso sono otto le lunghezze dalla capolista Bari.