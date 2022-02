Serie C, 25esimo turno: le formazioni ufficiali di Turris-Catania e Vibonese-Paganese

Le formazioni ufficiali dei due match del Girone C di Serie C, validi per la venticinquesima giornata, in programma oggi alle 14:30

Mediagol ⚽️

Squadre in campo per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C. Il Catania è attesa sul campo della Turris, decisa a riscattare il beffardo pareggio maturato contro il Monopoli. Alle 14:30, in contemporanea, andrà in scena Vibonese-Paganese che si affronteranno in uno scontro salvezza al "Luigi Razza".

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

TURRIS (3-5-2): Perina; Manzi, Sbraga, Esempio; Ghislandi, Zampa, Franco, Tascone, Loreto; Giannone, Leonetti.

A disp. di Caneo: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Bordo, Iglio, Nunziante, Zanoni, Pavone, Santaniello, Nocerino, Longo.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Simonetti; Biondi, Moro, Greco.

A disp. di Baldini: Stancampiano, Ercolani, Ropolo, Claiton, Zanchi, Izco, Provenzano, Piccolo, Russotto, Bianco, Russini, Sipos.

VIBONESE: A breve le formazioni ufficiali.

PAGANESE: A breve le formazioni ufficiali.