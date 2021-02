Serie C, 22a giornata: 0-0 nell’anticipo tra Foggia e Teramo, passo avanti per entrambe. La classifica

Anticipo di alta classifica quello della 22a giornata di Serie C (girone C).

Al ‘Pino Zaccheria’ di Foggia i padroni di casa hanno affrontato il Teramo. Match equilibrato quello disputatosi tra i rossoneri e biancorossi che è terminato a reti bianche. Terzo risultato utile consecutivo per gli abruzzesi dopo il pareggio di Palermo e la vittoria casalinga contro il Bari, stesso ruolino di marcia per i pugliesi che erano reduci dal successo contro la Casertana e dal pari di Bisceglie. Un punto ciascuno che permette a entrambe le squadre di fare un piccolo passo avanti in classifica, tutte e due le compagini raggiungono infatti quota 33 in classifica.

CLASSIFICA

Ternana 52**

Bari 41**

Avellino 37 **

Catania 33***

Teramo 33*

Foggia 33*

Catanzaro 32***

Turris 27**

Palermo 26**

Juve Stabia 26**

Virtus Francavilla 25**

Casertana 24***

Vibonese 22**

Monopoli 20**

Viterbese 19**

Potenza 17**

Bisceglie 15 **

Paganese 12***

Cavese 12**

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani