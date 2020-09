Serie C, 1a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del 27 settembre, Catania-Paganese…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma domenica 27 settembre 2020.

AVELLINO-TURRIS

Arbitro: Federico Longo (Paola)

Assistente 1: Paolo Laudato (Taranto)

Assistente 2: Giuseppe Centrone (Molfetta)

Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere

CATANIA-PAGANESE

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto)

Assistente 1: Antonio Severino (Campobasso)

Assistente 2: Marco Carrelli (Campobasso)

Quarto ufficiale: Antonio Costanza (Agrigento)

CAVESE-VIBONESE

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese)

Assistente 1: Giacomo Monaco (Termoli)

Assistente 2: Fabio Dell’Arciprete (Vasto)

Quarto ufficiale: Eduart Pashuku (Albano Laziale)

JUVE STABIA-MONOPOLI

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistente 1: Claudio Gualtieri (Asti)

Assistente 2: Mattia Massimino (Cuneo)

Quarto ufficiale: Claudio Petrella (Viterbo)

POTENZA-CATANZARO

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancora)

Assistente 1: Claudio Barone (Roma 1)

Assistente 2: Giorgio Rinaldi (Roma 1)

Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri)

TERAMO-PALERMO

TERNANA-VITERBESE

Arbitro: Alessandro Di Graci (Como)

Assistente 1: Amedeo Fine (Battipaglia)

Assistente 2: Antonio Piedipalumbo

Quarto ufficiale: Cristian Cudini (Fermo)

TRAPANI-CASERTANA

Arbitro: Nicolò Marini (Trieste)

Assistente 1: Amir Salama (Ostia Lido)

Assistente 2: Francesco Valente (Roma 2)

Quarto ufficiale: Mario Saia (Palermo)

VIRTUS FRANCAVILLA-BARI

Arbitro: Giampiero Miele (Nola)

Assistente 1: Domenico Fontemurato (Roma 2)

Assistente 2: Francesco Ciancagnini (Vasto)

Quarto ufficiale: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)