Sarà Valerio Maranesi di Ciampino l’arbitro di Teramo-Palermo.

La gara, valida per la prima giornata del campionato di Serie C (Girone C), è in programma domenica 27 settembre 2020 alle ore 15 allo Stadio “Gaetano Bonolis”. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio di Molfetta; quarto uomo ufficiale Luca Angelucci di Foligno.

