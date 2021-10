Serie C, 11a giornata: il Francavilla cala il tris, primo ko per la capolista Bari

I risultati dell'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e la classifica aggiornata dopo il turno corrente

Il Palermo trova la prima vittoria esterna della stagione superando per 3-1 la Vibonese, si sblocca anche Giuseppe Fella autore di una doppietta. Tre punti conquistati anche da Avellino e Catania che si archiviano rispettivamente le pratiche Paganese e Monterosi; cade il Catanzaro che cede 2-1 al Monopoli in casa. Torna al successo la Juve Stabia che supera 1-0 l'ACR Messina. Dopo le 9 sfide andate in scena alle 14:30, anche le ultime due squadre del girone C sono scese in campo per affrontarsi nell''11^ giornata di Lega Pro. Si tratta di Virtus Francavilla e Bari, affrontatesi alle 17:30 allo stadio "Giovanni Paolo II" in un match ricco di gol e colpi di scena che ha visto trionfare i padroni di casa con un rotondo 3-0 deciso dalle reti di Ekuban, Caporale e Ventola. Si ferma dunque la capolista, crollata fuori casa e condannata al primo ko stagionale dopo 10 risultati utili consecutivi.