Serie B, bocciato il ricorso del Chievo: quante esclusioni in C! Rischia l’Fc Messina

Il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso nella giornata di oggi in merito alle società inizialmente escluse dai rispettivi campionati

Il Chievo saluta la Serie B, il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti accolto negativamente il ricorso dei clivensi che non si erano regolarmente iscritti al campionato a causa della bocciatura arrivata dalla Covisoc. Al posto dei veronesi verrà ripescato il Cosenza che dunque torna in cadetteria. Il club gialloblu non è l'unico a salutare la propria categoria, escluse infatti diverse eccellenze della Serie C: Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Si salva per il rotto della cuffia la Paganese, riammessi proprio in C Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese e Siena. Da valutare anche chi sostituirà il Gozzano, non sarebbe regolare la domanda dell'Fc Messina, in tal caso andrebbe il Picerno.Vi sarà chiaramente il ricorso al TAR, se anche qui non dovesse accadere nulla allora le società bocciate ripartiranno dalla D.