Scomparsa Daniel Leone, il cordoglio del Catanzaro: “Combattuto da vero guerriero”

Il cordoglio della Società Us Catanzaro per la scomparsa di Daniel Leone: la battaglia del portiere casertano durava dal 2014

Calcio in lutto per la scomparsa di Daniel Leone: ex portiere, tra le altre, di Reggina e Catanzaro. Il giovane ex calciatore si è arreso dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello, diagnosticatogli nel 2014. Tutto era cominciato con un forte mal di testa a cui sono seguiti degli esami, poi la diagnosi: un tumore frontale destro al cervello. Inutili i due interventi nel 2014 e nel 2017, oggi la drammatica notizia: Daniel Leone si è spento oggi a soli 28 anni. Tra i tanti ad omaggiare il suo ricordo anche il Catanzaro, suo ex club, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito di riferimento.