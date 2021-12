Roselli: “Palermo tra le migliori, ma vincerà il Bari. Avellino? Troppi punti persi”

Le parole dell'ex tecnico della Vibonese, Giorgio Roselli, sul momento vissuto dall'Avellino di Piero Braglia

Dopo un avvio di stagione opaco, l' Avellino sembra avere ingranato la marcia giusta per il prosieguo del campionato. A fare il punto in casa biancoverde è l'ex tecnico della Vibonese, Giorgio Roselli , intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Sul momento vissuto dall'Avellino: "Eh questo è un problema, credo che Braglia sia bello arrabbiato. Credo che però ora l'Avellino stia ingranando, mi auguro che abbia capito le lezioni e che ne possa giovare. Ho visto con piacere gli irpini con il Bari, mi osno piaciuti molto, e onestamente l'Avellino avrebbe anche meritato anche di vincere, anche se il pari magari è giusto. Il Bari è un'ottima squadra ma per un certo tipo di calcio fa veramente fatica. Se l'Avellino avesse sfruttato le occasioni create staremmo parlando di altro oggi. L'Avellino ha avuto chance clamoroso, mentre il Bari certe cose non le sa fare, deve solo giocare con la palla. Mentre l'Avellino, lo ha dimostrato lunedì, crea tanto, ha molte variabili di gioco e può mettere in difficoltà tutte per la vittoria del campionato".