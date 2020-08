Ritiro Palermo, rosanero sul campo con Boscaglia: schemi di gioco e preparazione

Roberto Boscaglia tiene a rapporto tutta la squadra per trasmettere la sua filosofia

L’edizione odierna di Repubblica riassume così il primo giorno di ritiro sul campo del Palermo a Petralia Sottana. Il tecnico rosanero, all’avvio delle sedute di allenamento, insieme al suo staff, ha spiegato ai suoi giocatori il lavoro che andranno ad effettuare in questi giorni di preparazione pre-campionato. Al suo fianco, tra i primi a scendere sul rettangolo verde, il capitano Mario Alberto Santana. Dopo otto mesi e diciassette giorni dall’infortunio al tendine d’Achille l’attaccante rosanero è rientrato in campo carico e consapevole della stagione difficile che con il resto della squadra dovrà affrontare. È per questo che fin da subito ha guidato la squadra nei giri di campo. Insieme a lui, Roberto Crivello, Roberto Floriano e Andrea Accardi.

Roberto Boscaglia ha, dunque, da subito messo le cose in chiaro relativamente alla sua idea di gioco, nonché su quello che è l’unico obiettivo dei rosanero per la prossima stagione, ovvero conquistare la Serie B. Poi, si è passati ai fatti. I quattro portieri convocati hanno subito iniziato la preparazione con Michele Marotta, mentre per il resto della squadra, prima di toccare palla, un’ora di lavoro atletico sotto la guida di Marco Anastasi e Marco Petrucci per verificare il livello di forma. Lo stop degli allenamenti sul campo dettato dal lockdown, infatti, hanno determinato in questi mesi le condizioni fisiche dei giocatori.

Nel pomeriggio la squadra, sotto gli occhi attenti di Roberto Boscaglia, ha giocato le prime partitelle a campo ridotto. Un’occasione fondamentale per osservare le caratteristiche dei suoi giocatori, dato anche il fatto che non verranno svolte amichevoli. Non è ancora tuttavia arrivata alcuna indicazione in merito allo schieramento tipo.

