Ritiro Palermo, prosegue la preparazione a Petralia: il programma di giovedì 3 settembre

Continua la preparazione in quel di Petralia Sottana per il Palermo.

I rosanero guidati da mister Roberto Boscaglia nella giornata di giovedì 3 settembre proseguiranno il programma di allenamento con una doppia seduta alla quale seguirà la conferenza stampa di Andrea Accardi. Il comunicato del club rosanero.

Domani il Palermo effettuerà una doppia seduta di allenamento. Dopo la sessione mattutina la squadra tornerà in campo per la seduta pomeridiana. Alle ore 12:25 interverrà in conferenza stampa Andrea Accardi.

Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom entro le ore 12:10.