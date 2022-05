Renate, Obbendio: “Catanzaro, Padova e Reggiana favorite ai playoff per la B”

Le parole del ds del Renate, Antonino Obbedio, sulle squadre favorite alla vittoria dei playoff di Serie C

"Catanzaro, Padova e Reggiana favorite per la serie B? Per tutta una serie di fattori credo siano le favorite, non soltanto per il vantaggio derivante dalla classifica, ma anche per blasone e qualità delle rispettive rose, oltre al fatto che sono guidate da tecnici di assoluto valore. In queste partite conta il modo con cui ci arrivi a livello fisico e psicologico, queste squadre hanno elementi in grado di gestire al meglio i momenti topici delle gare".