Reggina, Taibi racconta il colpo Rami: “Abbiamo l’accordo economico, manca l’ultimo passo”

La Reggina sta costruendo un’autentica corazzata in vista della prossima stagione di Serie B.

La dirigenza calabrese con a capo il direttore sportivo, Massimo Taibi, ha già messo a segno un colpo importante per la categoria ossia quello di Jeremy Menez al quale si è aggiunto quello di Adil Rami. Il difensore francese vanta esperienze di tutto rispetto, da ricordare quella al Milan e all’Olympique Marsiglia. Il mercato in entrata potrebbe non essere ancora concluso, proprio su questo aspetto si è concentrato il ds granata nel corso di un’intervista concessa a tuttomercatoweb.com.

“I primi contatti sono partiti alla fine di giugno, quando tra i vari giocatori ai quali stavo pensando ho deciso di concentrarmi su Rami. Il 2 luglio ho avuto il primo contatto con il suo procuratore Javier Ruiz e da lì abbiamo portato avanti la trattativa insieme. Sono stati due mesi intensi con molti contatti diretti anche con la famiglia di Rami e con il ragazzo. Nell’ultima settimana è subentrato anche il lavoro del mandatario italiano Mario De Rossi che ha dato il colpo finale al lavoro che avevamo svolto nei due mesi precedenti e così la trattativa è decollata. Abbiamo l’accordo economico con Rami e siamo in attesa che arrivi in Italia, svolga le visite mediche e poi lo potremo definire un calciatore della Reggina”.