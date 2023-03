Reggiana-Recantese, Diana: “Chiedo ai tifosi di essere con noi. Guiebre è rientrato”

"Abbiamo un problema con Fausto Rossi, che ha avuto una ricaduta sulla febbre, l'ha avuta anche la settimana scorsa; poi l'ha avuta anche questa settimana, sembrava fosse passata, e invece purtroppo ha avuto una ricaduta. Per il resto ci sono tutti, a parte gli squalificati. Guiebre è rientrato: martedì non ha giocato per un malessere, ma è tornato ieri sera senza problemi particolari. Deve più che altro riposare da un viaggio lungo, ma mi aspetto che sia a disposizione. E' da tempo che chiediamo al patron Amadei di venire a trovarci, anche perché vede le partite, poi a volte se la sente di venire, a volte non se la sente. Oggi ci ha fatto piacere, perché ci dà sempre una visione diversa, più romantica e più terra a terra; ci dà sempre una visione di quando giocava lui o di quando allenava lui. Crea sicuramente un clima distensivo e fa sempre bene la sua presenza; vorremmo che potesse venire un po' più spesso, e ha detto che in queste ultime partite ci starà vicino, e credo che sarà un bel segnale per i ragazzi. Sarà sempre il nostro atteggiamento che porterà i tifosi ad essere con noi o meno; è chiaro che, come senso di responsabilità, io gli chiederò di essere sempre con noi fino alla fine, e i conti si faranno dopo. Però io ricordo anche delle partite nelle quali siamo usciti fra gli applausi dopo aver perso, come ad esempio col Cesena. Quindi io credo che tutto sommato sia sempre il nostro modo di atteggiarci in campo che deve trascinare gli altri, perché noi siamo i protagonisti. Ed il nostro pubblico ha dimostrato più volte che quando noi protagonisti siamo stati trascinanti, è stato un uomo in più".