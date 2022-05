Reggiana, Radrezza: “Arriveremo pronti. Spero di non incontrare il Padova perché…”

Una delle favorite per la vittoria finale dei playoff di Serie C è senz'altro la Reggiana. Queste le dichiarazioni del fantasista Radrezza

Igor Radrezza , centrocampista offensivo della Reggiana , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoReggiana al termine dell’amichevole con la Virtus Verona concentrandosi sui playoff di Serie C in cui la propria compagine entrerà in scena nel secondo turno della fase nazionale:

"Dobbiamo arrivare pronti e non sbagliare nulla, abbiamo fatto una settimana di duro lavoro. Il tempo stringe, ci stiamo avvicinando e dobbiamo arrivare solamente pronti e carichi. A febbraio ho avuto il Covid. Per non fare l'errore della scorsa stagione, sono stato lontano dai compagni e mi ha lasciato anche qualche strascico. Adesso sto bene. Spero di non trovare il Padova, non vorrei incontrarlo da ex per una questione romantica. Chi capita, capita".