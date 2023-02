Reggiana-Gubbio 3-1, Diana torna a vincere: umbri ko e +4 sul Cesena

La Reggiana supera il Gubbio per 3-1 nella 27a giornata del girone B di Serie C

Continua la corsa della Reggiana per il primo posto che significherebbe promozione in cadetteria. La compagine di Aimo Diana supera il Gubbio per 3-1 nel posticipo della 27a giornata di Serie B e si porta a +4 dal Cesena secondo. La Reggiana torna a vincere dopo la sconfitta sul campo dell'Ancona, che aveva messo fine alla striscia di 15 risultati utili consecutivi. Gubbio che resta al quinto posto nonostante la sconfitta, nella prossima giornata affronterà il Fiorenzuola