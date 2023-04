Reggiana-Fermana 4-2: Diana si prende il primato, doppietta decisiva di Nardi

Al 'Mapei' Stadium' di Reggio Emilia è andato di scena il match valido per la 36a giornata del girone B di Lega Pro, tra la Reggiana di Aimo Diana, seconda in classifica e la Fermana del tecnico Stefano Protti, attualmente posizionata al dodicesimo posto in graduatoria. Sfida che valeva tantissimo, soprattutto per i padroni di casa che lottano a pari merito con la Virtus Entella capolista.