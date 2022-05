Reggiana-Feralpisalò, Vecchi: “Bravi a concretizzare. Palermo o Entella? Noi…”

Le dichiarazioni di Stefano Vecchi, tecnico della Feralpisalò, al termine della gara dei playoff di Serie C tra i lombardi e la Reggiana

"Siamo stati bravi in entrambe le gare, abbiamo giocato molto bene, sapevamo che potevamo giocarci le nostre carte nonostante la Reggiana sia costruita per vincere. Bravi a concretizzare le situazioni, bravi a difendere e anche un pizzico di fortuna poi non guasta mai. Forse non siamo più forti di loro ma siamo stati più bravi. Potevano chiuderla all'andata? Oggi occasioni importanti per chiuderla, anche nel primo tempo. Siamo andati sul 2-0, poi abbiamo subito la loro pressione nel secondo tempo ma per il resto benissimo. Secondo tempo? Non siamo capaci di gestire ma a volte sei obbligato, oggi ci hanno costretto perchè sono una squadra forte. Ultimi minuti? Inizialmente pensavo di avere sotto controllo la partita, negli ultimi cinque minuti abbiamo sbagliato qualcosa. Palermo o Entella per la semifinale? Entramabe sono forti, il Palermo ha dimostrato nell'ultimo periodo di essere molto forte ma siamo abituati a grandi piazze e pubblico come il loro, sarebbe bello per la nostra società giocare a Palermo."