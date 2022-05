Reggiana-Feralpisalò, formazioni ufficiali: Diana sfida Vecchi per la semifinale

Le formazioni ufficiali di Reggiana-Feralpisalò, gara valida per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C

Secondo appuntamento dei quarti di finale dei playoff di Serie C, i primi a scendere in campo sono Reggiana e Feralpisalò. Dopo l'1-0 maturato in Lombardia, la compagine di Vecchi ha il vantaggio dei due risultati su tre, i granata sono invece obbligati a vincere. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 20:30.