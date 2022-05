Reggiana-Feralpisalò, dominio lombardo dopo i 45′: 0-2 il parziale, decide Miracoli

La Feralpisalò è già avanti di due reti dopo i primi quarantacinque minuti al "Mapei Stadium" contro la Reggiana nei playoff di Serie C

Primo tempo da incorniciare per la Feralpisalò , in vantaggio per 2-0 sul campo della Reggiana nella prima gara dei quarti di finale di ritorno dei playoff di Serie C . Decide la doppietta di Miracoli nella seconda parte della prima frazione.

Prima occasione per la Feralpisalò con Di Molfetta, Venturi para bene ed evita il vantaggio ospite. Minuto 24 ancora verdeblu pericolosi con Carraro, il suo tiro preciso centra in pieno il palo, sulla ribattuta Guerra non riesce a trovare la porta. La svolta arriva nell'ultimo quarto d'ora, Balestriero si invola verso la porta e viene abbattuto da un difensore di casa: nessun dubbio per il direttore di gara, concesso il penalty che viene magistralmente trasformato da Miracoli per il vantaggio dei lombardi. Due minuti più tardi raddoppio della Feralpisalò ancora con Miracoli, palla persa dei granata al limite dell'area e l'attaccante verdeblu trova la doppietta personale.