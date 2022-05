Reggiana-Feralpisalò, Diana vuole la Final Four: missione rimonta senza Cigarini

La vincente della sfida tra Reggina e Feralpisalò, in programma domani alle 20:30, affronterà una tra Palermo e Virtus Entella

Mediagol ⚽️

Scaldano i motori in attesa del secondo confronto, Reggiana e Feralpisalò, che nella giornata di domani si affronteranno nel ritorno del secondo turno Nazionale dei Playoff di Serie C: ultimo atto prima della final four. La vincente del confronto di domani sera, così come deciso dal sorteggio della Lega Pro, affronterà una tra Palermo e Virtus Entella.

La Reggiana ha debuttato negli spareggi promozione proprio nella sfida andata in scena martedì sera a Salò, dopo essersi qualificata direttamente al secondo turno grazie al secondo posto nella regular season. Percorso diverso per la Feralpisalò, reduce dal successo contro il Pescara per 2-1.

Dopo l'inaspettato ko dell'andata, deciso da una rete di Guerra messa a segno dopo appena 3 minuti di gioco, la compagine granata ospiterà i verdazzurri al "Mapei Stadium" con l'ambizione di ribaltare il risultato della prima gara playoff. Un obiettivo sicuramente alla portata della Reggiana che, tuttavia, dovrà fare a meno di Radrezza - che salterà la prossima per squalifica - e Luca Cigarini: costretto a terminare anzitempo la stagione, dopo la rottura del legamento crociato anteriore rimediata proprio a Salò.

Partito con il piede giusto, invece, il secondo turno Nazionale dei playoff per la Feralpisalò: consapevole di poter contare solo un risultato per accedere al turno successivo. In caso di parità dei due match, infatti, passerebbe alla fase successiva la squadra meglio classificata nella stagione regolare, ovvero la Reggiana.

In caso di ammonizione e passaggio del turno potrebbero saltare la semifinale d’andata - in quanto entrati in diffida - l'ex Palermo Eros Pisano per la Feralpisalò, e Daniele Sciaudone e Fausto Rossi per la Reggiana.