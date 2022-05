Reggiana-Feralpisalò, Balestrero: “Andremo lì per almeno un pareggio. I tifosi…”

Le dichiarazioni del centrocampista della Feralpisalò alla vigilia de match di ritorno dei playoff di Serie C in casa della Reggiana

Il primo round del secondo turno della fase nazione dei playoff di Serie C tra Feralpisalò e Reggiana se lo è guadagnato la compagine lombarda per 1-0 allo stadio "Lino Turina". In vista del match di ritorno, in programma questo venerdì sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni il centrocampista della Feralpisalò Davide Balestrero :

"Ci misureremo in una piazza di notevoli dimensioni. Ma i tifosi non scendono in campo: andremo là per ottenere almeno un pareggio. Dovremo recuperare le energie in fretta. Siamo giovani, sportivi e bene allenati: non c’è da avere paura. L’obiettivo? Arrivare sino in fondo".