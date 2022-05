Reggiana-Feralpisalò 1-2, Vecchi in semifinale: decisiva la doppietta di Miracoli

La Feralpisalò vince anche la gara di ritorno contro la Reggiana e stacca il pass per la semifinale dei playoff di Serie C

Nella ripresa la Reggiana accorcia subito le distanze sugli sviluppi di un calcio di punizione, Contessa mette bene in mezzo per Cremonesi che di testa trova la rete. Al minuto 54 altra grande occasione per i granata con Muroni, Liverani risponde alla grande e devia in calcio d'angolo. Dieci minuti più tardi la Feralpisalò ha l'occasione di firmare il tris con Balestriero involato verso la porta, Cremonesi lo recupera e effettua una chiusura fondamentale spedendo in angolo. Ultimi quindici minuti di fuoco al "Città del Tricolore", è forcing Reggiana con Muroni tra i protagonisti, la Feralpisalò prova a sfruttare le occasioni in contropiede. Al minuto 80 padroni di casa in dieci, ingenuità di Cremonesi che viene nuovamente ammonito e quindi espulso. Minuto 83 la Reggiana sfiora il vantaggio con Guglielmotti, gran conclusione che sbatte contro la traversa. Tra il novantesimo e il recupero continui ribaltamenti di fronte, Balestriero si divora il 3-1 dopo un gran parata di Liverani sul colpo di testa di Rozzio.