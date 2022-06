Reggiana, Diana: “Ringrazio la società che mi ha voluto qui. Sugli 86 punti dico…”

Aimo Diana, tecnico attuale della Reggiana , classificatosi secondo nel girone B di Lega Pro durante la regular season, per poi essere eliminato al secondo turno nazionale dei playoff nel doppio confronto con la FeralpiSalò . Una stagione da due facce per i granata, che si apprestano a ripartire ancora una volta nel campionato di Serie C , confermando sulla propria panchina il mister bresciano. In seguito alla propria conferma, l'ex calciatore di Palermo e Torino ha parlato ai microfoni della conferenza stampa odierna. Di seguito la sue dichiarazioni:

"Innanzitutto ringrazio società, patron, presidente e direttore sportivo che mi hanno voluto qui: sono orgoglioso di proseguire questo percorso. Sono rimasto in religioso silenzio, perché so che la società stava riflettendo. Sono rimasto contento quando mi hanno richiamato: non mi andava di lasciare un percorso che avevo iniziato. Ho una grande fame, carica e consapevolezza: voglio dimenticare gli 86 punti dell'anno scorso, altrimenti arriveremo settimi o ottavi. Ringrazio Tosi, perché con lui ho lavorato bene e mi ha dato tanto: do il benvenuto a Goretti, che per me sarà un grande appoggio. Sono carico e felice di essere qui e ringrazio chi mi ha permesso di rimanere".