Reggiana, Diana: “Approccio sbagliato, mi prendo tutte le colpe. Futuro? Adesso…”

Le dichiarazioni del tecnico della Reggiana, Aimo Diana, in seguito all'eliminazione subita nel match dei playoff di Serie C contro la FeralpiSalò

Eliminazione a sorpresa per la Reggiana , che ha incassato due sconfitte nel doppio confronto con la Feralpisalò nei quarti di finale dei playoff di Serie C . Dopo la promozione mancata per soli due punti in meno del Modena , il cammino dei granata verso la Serie B si ferma al secondo turno nazionale. Al termine del match del "Città del Tricolore", che ha visto la compagine emiliana cadere 2-1 contro i verdeblu, il tecnico della Reggiana Aimo Diana è intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta di Reggio". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono molto dispiaciuto perché come era già accaduto all’andata abbiamo approcciato malissimo la partita. Così come era stato pessimo l’avvio di partita al Turina, anche qui al Città del Tricolore abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo. Così come per tutto il campionato eravamo sicuri dei nostri mezzi e della nostra forza, in questi playoff ci siamo mostrati bloccati. Non credo ci fossero dei giocatori imballati. Almeno dopo aver visto la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Una squadra stanca non fa quella ripresa dove potevamo anche ribaltare il risultato. Io mi prendo tutte le colpe. Sapevo che in questi playoff avevamo tutto da perdere. Il mio futuro? In questo momento non interessa a nessuno, nemmeno a me"